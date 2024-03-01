اسعار الزيت السكر في التموين شهر مارس – رمضان 2024 وهذا نصيب الفرد “الكيس والازازة بكام في الدكان!!”

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار الزيت السكر في التموين على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024، ويبدأ صرفها الخميس لجميع حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم حوالى 21 مليون بطاقة مستحقة للسلع التموينية المدعمة شهريا، ونوضح لكم نصيب الفرد من التموين لهذا الشهر، وكذلك أسعار السلع التموينية وكافة التفاصيل في المقال الآتي.

اسعار الزيت السكر في التموين

لقد ثبتت وزارة التموين أسعار الزيت والسكر في التموين، حيث يتم صرف السكر بسعر 12.60 جنيه وصرف الزيت بسعر 30 جنيها لجميع حاملي البطاقات التموينية، ولقد تم ثبات سعر الزيت والسكر ضمن ثبات قائمة أسعار السلع التموينية، وتأتي قائمة الأسعار كما هي بنفس أسعار السلع التموينية.

نصيب الفرد من اسعار الزيت السكر في التموين في شهر فبراير

لقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب الفرد من التموين عن شهر فبراير وفقًا للآتي:

زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين وبحد أقصى لا يزيد عن 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

كيلو سكر لكل فرد مسجل على بطاقة التموين وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر للبطاقة الواحدة.

1 كيلو أرز أو مكرونة على البطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

2 كيلو أرز أو مكرونة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

نقدم لكم تفاصيل أسعار الزيت والسكر في التموين، وباقي السلع التموينية لشهر فبراير 2024 والتى جاءت كما يلي: