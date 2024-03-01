يحــدث حاليًا.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي في جميع المحافظات + كشف pdf الوجبة السابعة

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقا لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 مبادرة مقدمة بإسم اسماء الرعاية الاجتماعية،والحكومة العراقية تقدم الدعم اللازم للذين يحتاجون الى رعاية اجتماعية، وخاصة الفئات التي تعيش تحت خط الفقر من المواطنين العراقيين والمواطنين من الدول الأخرى المقيمين فى دولة العراق، وقامت الحكومة بالاعلان عن مجموعة شروط ، ومستندات لازمة للتقديم في هذه المنحة، لمزيد من التوضيح فى المقال التالي.

اسماء الرعاية الاجتماعية

نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق في جميع المحافظات العراقية اسماء الرعاية الاجتماعية، وهذا الحق فى إمكانية الحصول على حياة كريمة يعيشها كل مواطن داخل حدود بلده، وأتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي الالكترونية للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم للتعرف على التفاصيل التى يبحثون عنها.

أهم شروط التقديم على اسماء الرعاية الاجتماعية

هناك شروط محددة للتقديم فى منحة الرعاية الاجتماعية نذكرها فيما يلي:

تقبل المؤسسة أبناء الحضانات الإيوائية .

يجب ان يكون يتيم الأبوين أو أحدهما.

أن يكون الأب أو ألام نزيل مستشفى الأمراض العقلية أو موجودا بإحدى السجون بسبب الحكم عليه بالسجن .

أبناء الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج الأب أو الأم أو كليهما بشرط عدم وجود كفيل لرعاية الطفل وحاجته إلى منحة الرعاية الاجتماعية.

لا يكون هناك حكم صادر على الطفـل حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الأحداث.

لا يكون مصاباً بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية.

يجوز للمؤسسة تحصيل فروق تكاليف رعاية الأبناء بها في حالة توافر إحدى الشروط المشار إليها.

يجب إستمرار بقاء الابن في المؤسسة حتى بعد بلوغه سن (18) سنة في حالة ما إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه.

كيفية الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالاعلان عن رابطها الرسمي، التي ستقوم بالاعلان عن أسماء المستفيدين من خلاله، ويكون كالآتي: