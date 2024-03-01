شنــي رابط حجز العملة الأجنبية للأفراد لـ 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي .. هــــذا رابط منظومة الأغراض الشخصية https://fcms.cbl.gov.ly/

هناك منظومة جديدة تسمى حجز العملة الأجنبية تم تفعيلها من قبل إدارة المصرف المركزي الليبي، وتقدم هذه المنظومة الكثير من التسهيلات لكافة المواطنين الليبيين الذين لديهم الرغبة في القيام بشراء عملة الدولار والعملات الأجنبية الأخرى للاستخدام في الأغراض الشخصية بكل سهولة ودون الحاجة إلى أي إجراءات ويوجد رابط مخصص للتسجيل وطريقة التسجيل والشروط اللازمة لتسجيل كل هذا نوضحه فى تلك السطور.

شروط حجز العملة الأجنبية للأفراد

يوجد مجموعة من الشروط التي وضعتها منظومة الأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي والتى من اللازم توافرها لكي يتمكن الأفراد بحجز العملة الأجنبية وهي فيما يلي:

أن يكون المتقدم مواطنا ليبيا ومقيم داخل ليبيا.

ان يكون لدى المتقدم حساب بنكي.

يجب أن يكون الحساب البنكي الخاص بالمتقدم به رصيد يغطي قيمة العملة الأجنبية التي يراد سحبها.

أن يكون الحساب البنكي الخاص بالمتقدم خاليا من أي تقييدات تمنع إتمام اى عمليات مصرفية مطلوبة منه.

وأن يبلغ الحد الأقصى للمبلغ المحدد للفرد الواحد في السنة مبلغ حوالى 4 آلاف دولار أمريكي.

رابط منصة حجز العملة الأجنبية

وضع المصرف المركزي الليبي رابط خاص لمنصة حجز العملة الأجنبية للأفراد مع بداية شهر فبراير 2024 ويكون هذا وفقاً لبعض الضوابط والأحكام المطلوبة ويكون التسجيل باتباع الخطوات التالية: