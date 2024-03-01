أثار تردد العديد من الأنباء حول تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس الموظفين الحكوميين العاملين بقطاعات الدولة المختلفة حالة واسعة من الجدل، وذلك حول أنه سيتم صرف المرتبات قبل حلول شهر رمضان المعظم الذي لم يفصلنا عن بداية سوى 10 أيام، مما أدى إلى ارتفاع معدل البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 من جانب العاملين بالهيئات الحكومية خاصة بعد قرار السيد رئيس الجمهورية الأخير برفع الحد الأدنى للأجور وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بصرف رواتب الموظفين بالإضافة الزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية حول حقيقة صرف مرتبات مارس قبل حلول رمضان فإنه يتضح أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 سوف يكون في الموعد الشهري المحدد لصرف رواتب العاملين بالدولة ولم يحدث أى تغيير في الموعد، حيث أعلنت الوزارة أنه سيتم صرف الرواتب بداية من يوم 21 مارس الجاري ويظل مستمر صرف ال واتباع على مدار 5 أيام متتالية من هذا التاريخ على أن يتم صرف الرواتب المتأخرة في أيام 25 ، 26، 27 من نفس الشهر.

مرتبات شهر مارس 2024 شاملة الزيادة الجديدة

ونعرض اليكم بالتفصيل والأرقام جميع المرتبات بعد الزيادة الجديدة بحسب التدرج الوظيفي وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه، حيث يختلف هذا الحد باختلاف الدرجة الوظيفية وفيما يلي نوضح جميع رواتب العاملين بقطاعات الدولة الخاصة بشهر مارس 2024: