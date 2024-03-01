“هُنـــا”.. شروط السكن الترقوي الحر وانطلاق عملية الاكتتاب عبر 23 ولاية في الجزائر

تناقل المواطنون الأخبار حول شروط السكن الترقوي الحر انطلاق عملية الاكتتاب عبر 23 ولاية في الجزائر، السكن الترقوي الحر هو برنامج سكني يهدف إلى تمكين المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمرتفع من اقتناء سكنات جاهزة أو على التصاميم بأسعار مناسبة وبدعم من الدولة، حيث يتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) التي تتولى تسويق السكنات والتنسيق مع المطورين العقاريين والبنوك، وفي سنة 2024، أعلنت ENPI عن فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر عبر 23 ولاية من الوطن، حسب المخزون المتوفر لديها، لذلك نحن اليوم في هذا المقال سوف نتعرف على شروط السكن الترقوي الحر انطلاق عملية الاكتتاب عبر 23 ولاية في الجزائر.

شروط الاستفادة من السكن الترقوي الحر

وقد حددت المؤسسة شروطا وإجراءات بسيطة للتسجيل في هذا البرنامج، وهي كالتالي:

لا توجد شروط أهلية للترشح للسكن الترقوي الحر، أي أنه يمكن لأي مواطن جزائري تقديم طلبه بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو العائلية أو السكنية.

يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط الرسمي.

يجب تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية: شهادة الميلاد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الحالة الشخصية أو العائلية، شهادة الإقامة، شهادة العمل، كشف بالراتب الشهري.

يجب تسديد مبلغ السكن دفعة واحدة (المبلغ الكامل) أو على مرحلتين (50% كدفعة أولى و50% كدفعة ثانية)، وذلك نظرا لجاهزية السكنات.

سعر السكن الترقوي الحر LPL

تختلف أسعار السكنات حسب الموقع والمساحة وعدد الغرف، وتتراوح بين 15 مليون دينار و31 مليون دينار، ويمكن الاطلاع على الأسعار المفصلة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو عند التقرب من المصالح التجارية.

هذه هي المعلومات الأساسية عن التقديم في السكن الترقوي الحر في الجزائر والشروط المطلوبة، فإذا كنت مهتما بهذا البرنامج، فلا تتردد في التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة.