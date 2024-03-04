حجز تذاكر مباراة العين والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا من موقع platinumlist

أعلن نادي العين الإماراتي عن إتاحة تذاكر مباراته المنتظرة ضد النصر السعودي للشراء عبر الإنترنت، في تحول من البيع التقليدي عبر المتاجر إلى النظام الإلكتروني، هذا التغيير جاء استجابة للإقبال الشديد من مئات المشجعين على المتجر الرسمي بمدينة هزاع بن زايد، مما دفع شركة نادي العين للجوء للبيع الإلكتروني، تم إطلاق التذاكر إلكترونيًا يوم الجمعة عبر موقع بلاتينيوم لست، سنقدم تفاصيل حول كيفية حجز تذاكر مباراة العين والنصر وموعد المباراة، والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة العين والنصر

يستضيف نادي العين الإماراتي نظيره السعودي، نادي النصر، في لقاء يعد من العيار الثقيل ضمن جولة ذهاب “ربع نهائي دوري أبطال آسيا” لعام 2024، المواجهة ستقام على أرض ملعب “هزاع بن زايد”، ومن المقرر أن تجري يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024.

ستبدأ المباراة رسميًا في الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي للسعودية، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

رابط حجز تذاكر مباراة العين والنصر

تتوفر تذاكر “مباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي” لجمهور الكرة العربي عبر الإنترنت بسهولة، ويمكنك حجز تذاكر مباراة العين والنصر باتباع الخطوات التالية على موقع بلاتينيوم ليست:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبلاتينيوم ليست platinumlist.

الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك واحد.

البحث عن مباراة العين والنصر واختيارها.

تحديد الكمية وفئة التذاكر المرغوبة.

إتمام عملية الشراء بواسطة إحدى طرق الدفع الإلكتروني المتوفرة.

طباعة التذاكر لاستخدامها لدخول الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر

مباريات “دوري أبطال آسيا” 2024 تُبث حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، ولذا ستُعرض مباراة العين ضد النصر على قناة beIN Sports AFC، كما يمكن للجمهور في المملكة العربية السعودية متابعة اللقاء عبر قنوات SSC Sports HD، ويمكن استقبال البث عبر التفاصيل الآتية: