هتحضري أحلى سفرة في شهر رمضان … تردد قناة cbc سفرة الجديد على النايل سات 2024

تعد قناة سي بي سفرة من ضمن وصفات أكلات محلية و عالمية ، والتي يتم متابعتها وعلى طرق جديدة في الطبخ، وتعلم فن الطهي على ايد افضل الخبراء في الطبخ ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة cbc سفرة الجديد على النايل سات 2024.

قناة cbc سفرة

تعد قناة سي بي سي سفرة من ضمن اهم القنوات للسيدات.

تهتم القناة بتقديم محتواها على مدار اليوم.

تقديم أكلات سهلة وعصائر، وأكلات للعوزومات كما انه سيتم عرض برامج الحلويات المميزة الغربية والعربية.

تردد قناة cbc سفرة الجديد على النايل سات 2024

يمكننا ان نستمتع بمحتوى القناة من خلال استقبال محتواها المميز على النايل سات:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

ضبط التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال

يمكن ان يتم استقبال التردد من خلال اتباع التالي:

الدخول على الاعدادات باستخدام جهاز التحكم.

اختيار البحث اليدوي وتحديد القمر الصناعي نايل سات.

وإدخال التردد بشكل صحيح والبيانات المطلوبة كمعدل الترميز ومعامل التصحيح.

والضغط على بحث والانتظار حتى يتم تنزيل القناة.

الضغط على حفظ التغيرات التي تم القيام بها.

برامج قناة سي بي سي سفرة

تعرض القناة برامج رائعة وأهم برامج القناة هي:

برنامج زي السكر.

وعرض برنامج بالصحة والراحة.

برنامج هي وبس.

كما انه يتم برنامج اتفضلوا عندنا.

برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.

عرض برنامج حكاوي المشاوي.

برنامج عمايل إيديا

برنامج على اد الايد

كما تعرض الكثير عن البرامج الاخرى التي تمتاز بالتعرف عليها.