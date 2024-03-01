تحديث شامل! ترددات جميع قنوات النايل سات لشهر مارس 2024 جاهزة للتنزيل!

يعتبر النايل سات من أكثر الأقمار الصناعية التي تقوم باستقبال الكثير من القنوات الفضائية، المميز به احتوائه على العديد من القنوات المتنوعة سواء تتعلق بالأطفال أو أفلام، مسلسلات، قنوات مخصصة لتقديم برامج متنوعة ومحتوى مختلف، استقبل الآن تردد جميع قنوات النايل سات لشهر مارس 2024 بكل سهولة وخطوات بسيطة، حيث يمكنك تنزيل القنوات التي ترغب به من أجل الاستمتاع بمشاهدة أفضل المسلسلات المتنوعة والمحتوى الذي تفضله، تابع مقالتنا اليوم للتعرف على جميع قنوات التابعة للنايل سات.

استقبل الآن تردد جميع قنوات النايل سات لشهر فبراير 2024 بكل سهولة

يعتبر النايل سات من اقوى الأقمار الصناعية الذي يقوم باستقبال الكثير من القنوات الفضائية المتنوعة، لذلك يزداد البحث عليه بشكل كبير، نتيجة لتحديث تردد بعض قنوات النايل سات من أجل زيادة الجودة حتى يستمتعوا المشاهدين بالصوت والصورة دون وجود أي تشويش أو انقطاع، للتعرف على تردد كافة قنوات النايل سات من خلال فيما يلي:

تردد للقنوات الخاصة بالنايل سات 2024:

التردد الأول : 1000.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثاني: 11000.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ترددات يمكنك بسهولة استقبال القنوات على النايل سات:

التردد الأول: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثاني: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد أهم قنوات نايل سات

تردد قناة أون

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

تردد قناه الحياة

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: ¾.

تردد قناة أم بي سي

التردد: 12092.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ⅚.

كيفية تنزيل ترددات قنوات نايل سات