استخراجها الآن … خطوات التقديم على رخصة قيادة عبر منصة أبشر 2024 وشروطها

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة عن تقديمها عدد من الخدمات الالكترونية والتي من بينها الحصول على رخصة السيارة منتهية المدة بشكل إلكتروني، من خلال منصة أبشر Absher وهي أهم المنصات الإلكترونية في المملكة التي تقدم الكثير من الخدمات ومن خلال مقالنا سنتعرف على التقديم على رخصة قيادة عبر منصة أبشر 2024 وشروطها.

التقديم على رخصة قيادة عبر منصة أبشر 2024

يوجد بعض من خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيا ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر.

ثم يتم اختيار خدمة تبويب أفراد من هنا.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المخصص.

اختيار دليل الخدمات.

ثم تحديد قطاع المرور.

انقر على زر تجديد رخصة القيادة.

تحديد الرخصة التي تريد تجديدها.

لابد من ارفاق كافة الاوراق.

الضغط على تأكيد تقديم الطلب.

استخراج رخصة قيادة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية

يمكننا ان نقوم باستخراجها من خلال إتباع مجموعة من الخطوات السهلة، والتي من بينها:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

انقر على الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على كلمة المرور.

اختيار تجديد رخصة القيادة.

بيتم إرفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتأكد من صحة البيانات.

انقر على زر تاكيد.

ثم اختيار الطريقة المناسبة لك حتى يتم الحصول على الرخصة.

ما هي شروط استخراج رخصة القيادة في السعودية