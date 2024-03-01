عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق المجتمعية فتح باب الحجز في الطرح التكميلي لوحدات جنةْ وذلك لمن لم يتمكن من الحجز في المراحل السابقة للمشروع، حيث تم توفير العديد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة بمساحات مختلفة لتناسب جميع المتقدمين، وقد أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أنه التقديم على هذه الوحدات من قبل جميع الراغبين فى حجز الوحدات في الطرح التكميلي للمشروع في حالة انطباق شروط التقديم عليهم، وسوف نوضح اليكم اليوم موعد الحجز في الطرح التكميلي لوحدات جنة بعدد من المدن الجديدة 2024 وشروط التقديم بالتفصيل.

موعد الحجز في الطرح التكميلي لوحدات جنة بعدد من المدن الجديدة 2024

وقد أعلنت الإسكان عن توفير 480 شقة في أكتوبر ومصر الجديدة وبعض المدن الآخرى بمساحة تتراوح ما بين 100متر و150 متر، وذلك بخلاف توفيرها لأكثر من 838 وحدة بمساحات أصغر ما بين 57 و 93 متر في كلا من العبور وأسيوط الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ موعد الحجز في الطرح التكميلي لوحدات جنة بعدد من المدن الجديدة 2024 من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس الجاري ، وذلك لمن تتوفر فيهم شروط حجز الوحدات ولم يحالفهم الحظ في امتلاك وحدات في المراحل الأقدم.

شروط حجز في الطرح التكميلي لوحدات جنة بعدد من المدن الجديدة 2024

وفي ظل ارتفاع معدلات البحث عن شروط حجز الوحدات ونظام السداد والمساحات والأسعار، فقد أعلنت الوزارة أن جميع التفاصيل وكراسة الشروط سيتم تنزلها بالكامل عبر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير يوم الأحد المقبل 3 مارس 2024، كما سيخضع اختيار المتقدمين لحجز الوحدات وتخصيصها للقرعة العلنية باليد من قبل البنك، وذلك لضمان شفافية تخصيص الوحدات، انتظرونا بتقرير مفصل ومتابعة حصرية لتوضيح أهم شروط وخطوات الحجز عقب الإعلان عنها مباشرة من قبل بنك الإسكان والتعمير في الموعد المحدد.