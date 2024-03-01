قائمة مسلسلات رمضان … أهم القنوات الناقلة لمسلسلات شهر رمضان المبارك 2024

لم يتبقي سواء ايام على شهر رمضان الكريم وهناك اهتمام كبير للتعرف على القنوات الناقلة للمسلسلات الحصرية خلال شهر رمضان حيث عرض باقة متنوعة من المسلسلات والتي حصلت على اعجاب الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمسلسلات شهر رمضان المبارك 2024 .

القنوات الناقلة لمسلسلات شهر رمضان

يوجد العديد من القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات خلال شهر رمضان والتي من بينها:

تردد قناة MBC مصر

كما انها تعد من اكثر القنوات شهرة والتي تعرض الكثير من المسلسلات والبرامج على شاشتها ويمكننا الاستمتاع بها من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

استقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة MBC مصر 2

كما انها تنفرد بعرض عدد من المسلسلات ويتم من خلال التعرف على البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

استقطاب: راسي.

معدل ترميز: 27500

تردد قناة MBC1

يسهل علينا ان نتعرف على التردد الخاص بها من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: ¾

تردد قناة CBC

افضل واشهر القنوات التي تعرض عدد كبير من الافلام والتي اصبجت من اكثر القنوات مشاهدة ويتم من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11370.

استقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

مسلسلات رمضان 2024

يتم بداية شهر رمضان المبارك في يوم 11 من مارس 2024م، وان هناك باقة من المسلسلات التي سوف تعرض خلال الشهر الكريم، ومن ضمن هذه المسلسلات: