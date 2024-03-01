خطك هيقف لو مدفعتهاش.. كيفة دفع فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا 2024

يبحث الكثير عن خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي حيث انه البدء في دفع فاتورتك في يوم الثلاثاء والموافق 6 فبراير 2024 على أن تستمر عملية الدفع لمدة شهر وبعدها يتم تحويل نظام الاستقبال وهو آخر شهر فبراير ومن خلال مقالنا سنتعرف على دفع فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا 2024.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.

بعدها يتم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

اضغط على زر السداد الإلكتروني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك ومنها فيزا أو ماستر كارد.

انقر زر سدد.

طرق دفع فاتورة الخط الأرضي

هناك الكثير من الطرق التي تستطيع من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي وهي: