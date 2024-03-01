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خطك هيقف لو مدفعتهاش.. كيفة دفع فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا 2024
يبحث الكثير عن خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي حيث انه البدء في دفع فاتورتك في يوم الثلاثاء والموافق 6 فبراير 2024 على أن تستمر عملية الدفع لمدة شهر وبعدها يتم تحويل نظام الاستقبال وهو آخر شهر فبراير ومن خلال مقالنا سنتعرف على دفع فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا 2024.
خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي
يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.
- اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.
- بعدها يتم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.
- اضغط على زر السداد الإلكتروني.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.
- اختر طريقة الدفع المناسبة لك ومنها فيزا أو ماستر كارد.
- انقر زر سدد.
طرق دفع فاتورة الخط الأرضي
هناك الكثير من الطرق التي تستطيع من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي وهي:
- سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمة فوري.
- أو السداد من خلال ماكينات ATM للصراف الآلي.
- سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.
- عبر مكاتب البريد المصري.
- يمكنك السداد إلكترونياً بالفيزا كارت ويتم من خلال خدمة الدفع الإلكتروني أو عن طريق خدمات فوري.
- التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024
- صرحت الشركة المصرية للاتصالات عن انه سيتم فرض العقوبات التالية في حال التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024، وهي انه سيتم دفع غرامة تقدر بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة مع القيام برفع حرارة التليفون الأرضي حالة عدم السداد لمدة 4 أشهر، ويتم وقف الخدمة نهائيًا بعد 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد.