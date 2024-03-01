تصل إلى 100 دينار.. طريقة التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 مع الرابط الرسمي والشروط المطلوبة

تعكس المكرمة الملكية الأردنية مدى اهتمام الملك عبد الله الثاني بتقديمه دعم مالي للمواطنين الموجودين في المملكة الهاشمية بالأردن، ونجد أن تلك المكرمة يتم تقديمها في كل عام بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهي بقيمة 100 دينار، ويعتبر هذا المبلغ بمثابة مساعدة بسيطة من أجل تلبية احتياجات بعض الأسر والعائلات الموجودة في الأردن من أصحاب الدخل المنخفض بالإضافة إلى العمالة غير منتظمة، ولكن هذه المنحة يتم صرفها بناء على عدة شروط، ومن خلال موقع البديل سوف نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.

طريقة التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

في هذا السياق أوضحت الحكومة الأردنية طريقه التسجيل في المكرمة الأردنية لعام 2024 حيث إن هذا الأمر يتطلب إتباع بعض الخطوات نستعرضها معا في هذه الفقرة كالتالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الولوج إلى موقع تكافل الحكومي في دولة الأردن من هنا.

الخطوة الثانية يتم فيها العمل على تسجيل الدخول بإدخال الرقم القومي ويتبع هذا بكلمة المرور.

الخطوة الثالثة يتم فيها الضغط على أيقونة التسجيل في المكرمة الملكية وتعبئة النموذج الموضح أمام المتقدم بالبيانات الصحيحة.

الخطوة الأخيرة بعد التأكد من سلامة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم الطلب وبعد مراجعة الطلب يتم الرد بالموافقة أو الرفض.

أهم شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية

على جانب آخر نجد أن الجهات المعنية المسؤولة عن هذا الدعم الاجتماعي قد أوضحت الشروط الواجب توافرها للحصول على المكرمة الأردنية بقيمة 100 دينار وقد جاءت على النحو التالي: