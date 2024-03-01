حملها لأطفالك قبل رمضان … تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 يبحث الكثير عن تردد قناة كوكي كيدز وانها تعتبر من اكثر القنوات شهرة ويهتم الاباء والامهات بتنزيل القنوات التي يستفيد منها اطفالهم والتي تعرض محتوى مفيد لهم يساعدهم على تنمية مهاراتهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024.

تردد قناة كوكي كيدز على نايل سات

يمكننا من الاستمتاع بمحتوى القناة على نايل سات من خلال التالي:

التردد 11602

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات

خطوات تنزيل تردد قناة كوكي كيدز

تعد قناة كوكي كيدز من أشهر و أفضل القنوات التي تهتم بعرض محتوى كرتوني خاص بالأطفال الصغار، والتي تعمل على عرضه على مدار اليوم وباعلي جودة ويتم من خلال اتباع التالي:

يتم في البداية الدخول إلى زر القائمة.

ثم يتم النقر على زر الإعدادات.

اختيار أيقونة التثبيت اليدوي.

كتابة التردد وباقي البيانات ومنها معدل الترميز ومعدل الاستقطاب في المكان المخصص لها.

النقر على زر بحث.

ما هي اهم برامج قناة كوكي كيدز

يتم عرض على قناة كوكي كيدز الكثير من البرامج التي لا حصر لها والتي من بينها:

برنامج ملوكي في المطبخ

حواديت دودي

وبرنامج قل ولا تقل

برنامج كوكي الكوكي

مميزات قناة كوكي كيدز

تتميز القناة بانها تعمل على اختيار محتوى يساعد في تنمية ذكاء الطفل كما انها تعمل على تعلم الأطفال الكثير من الأمور الصحيحة والعادات الحسنة وبعض من الصفات وتعلم الأطفال العديد من المبادئ التربوية وكما انها تعرضه على مدار اليوم وبدون تشويش او انقطاع وبدون مشاهدة اي فواصل اعلانية حتى يشعر طفلك بملل وهي مناسبة لجميع الأطفال.