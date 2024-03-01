عالم من الإثارة والتشويق في عالم الطبيعة والحيوان ينتظرك على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024!

الطبيعة و الظواهر الخلابة من أكثر ما تحب أن تراه العين، يوجد الكثير من الأشخاص يفضلون مشاهدة القنوات التي تقدم هذا النوع من المحتوى، تعتبر ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم جميع ما يتعلق بعالم الحيوان والمظاهر الطبيعية من جبال، أيضا تقدم أفلام وثائقية، قام بتسجيلها لمن يحبون استكشاف الطبيعة ومعرفة أسرارها، يرجع ملكية تلك القناة إلى شركة ناشيونال جيوغرافيك براتز، فهي شراكة بين مؤسسة والت ديزني والجمعية الوطنية الجغرافية، تابع مقالتنا اليوم للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على جميع الأقمار الصناعية نايل سات و عرب سات بجودة

تحرص قناة ناشيونال جيوغرافيك إلى تقديم أفضل البرامج الشيقة التي تطرح مجموعة متنوعة من الموضوعات المتنوعة مثل الجغرافيا، العلوم الطبيعية، الآثار، التاريخ، مما دفع الكثير إلى البحث عن ترددها، للتعرف عليه، تابع فيما يلي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة على العرب سات:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة على الياه سات:

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد على قناة سهيل سات:

التردد: 1669.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة على الهوت بيرد:

التردد: 12654.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة مع معرفة ترددها على ياه سات، الهوت بيرد.