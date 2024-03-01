استعلم بالرقم القومي … خطوات الاستعلام عن عدد الأفراد الموجودين في بطاقة التموين 2024

صرحت الحكومة عن انه سيتم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية وان التموين هو العمود الفقري التي يقوم الكثير من الاسر بالحصول عليه حيث انه دعم يعمل على مساندة الاسر في الظروف الصعبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن عدد الأفراد الموجودين في بطاقة التموين 2024.

الاستعلام عن عدد الأفراد الموجودين في بطاقة التموين 2024

حيث انه يمكننا القيام بالاستعلام عن الافراد الموجودين في البطاقة ويتم الاستعلام عن الأفراد في بطاقة التموين، من خلال اتباع التالي:

يتم في البداية الدخول على الموقع الرسمي لمصر الرقمية.

قم بعد ذلك بإدخال تفاصيل حسابك.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم المرور.

بعد الدخول على صفحة خدمات التموين.

ثم يتم القيام باختيار تفاصيل أفراد الأسرة المسجلين في البطاقة التموينية.

قم بإدخال البيانات الخاص ببطاقتك.

كيف يمكننا الحصول على بطاقة التموين بدل تالف

يسمح لنا موقع مصر الرقمية بتقديم عدد من الخدمات إلالكترونية ببطاقة التموين، ومنه انه يسهل لنا الحصول على بطاقة تموين بدل تألف، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم في البداية الدخول على صفحة مصر الرقمية للتموين.

اختيار التموين من أعلى يمين الصفحة.

قم باختيار أيقونة بدل تالف.

بدء الخدمة ويتم القيام بالنقر على زر تقديم الطلب.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالبطاقة في المكان المخصص.

النقر على استمرار وبعدها سيتم ظهورها في الميعاد لاستلام البطاقة.

قامت الحكومة بتعديل الأنظمة الخاصة بتقديم خدمة التموين والتي يستفاد منها القيام باضافة المواليد واستخراجها بشكل الكتروني حيث انه انهم تحديث البيانات.