يحظى موعد إصدار العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445 بتساؤلات واسعة من قبل العديد من المواطنين، حيث يترقب الجميع بكل اهتمام وشغف قرار العفو الملكي الذي يصدر بأمر من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يُعتاد إعلانه بمناسبات وطنية معينة، هذا القرار يُعد بشرى للعديد من السجناء الذين يأملون في الإفراج عنهم، ومع اقتراب الإعلان عنه، يتزايد الفضول لمعرفة التوقيت الهجري لصدوره، بالإضافة إلى التعرف على القضايا التي قد يستثنيها هذا العفو.

موعد صدور العفو الملكي السعودي الجديد 1445

لا تملك أي وزارة داخلية القدرة على تنفيذ قرار العفو الملكي السعودي الجديد الصادر مباشرة من “خادم الحرمين الشريفين”، حيث يتطلب تنفيذ القرار إعلانه رسميًا أولًا، بعد الإعلان عن القرار، تباشر المديريات العامة للسجون بنشر أسماء السجناء المشمولين بالعفو الملكي وإكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم في وقت قصير جدًا من صدور القرار، ومن المتوقع أن يتم إصدار هذا القرار في الأيام العشرة الأخيرة قبل بداية شهر رمضان المبارك.

ما هي القضايا التي لا يشملها العفو الملكي؟

كثير من السجناء يترقبون بأمل قرار العفو الملكي السعودي الجديد، ومع ذلك، هناك فئات من السجناء لا يشملهم العفو لارتباط قضاياهم بأمور تؤثر سلبًا على المجتمع، وتشمل هذه القضايا:

القضايا التي تهدد أمن المملكة.

القضايا المرتبطة بالتحريض.

القضايا المتعلقة بالاعتداء على رجال الشرطة والتعدي على أشخاص يتمتعون بحصانة.

القضايا التي تنطوي على ممارسة السحر والشعوذة، القتل، وخداع الناس.

الأفراد المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية وتعذيب الأطفال.

الأشخاص المسجلين بتهم تزوير الأموال وتداولها.

السجناء المتهمون بالتعامل مع المتفجرات والأسلحة أو حيازة الأسلحة بدون ترخيص.

الأشخاص المخالفين لأحكام منح وإعطاء الجنسية.

هذه الفئات من السجناء لا تندرج تحت قائمة العفو الملكي بسبب طبيعة القضايا المرتبطة بهم.

طريقة التسجيل في العفو الملكي الجديد 1445

يُعتمد العفو الملكي في المملكة العربية السعودية وفق مجموعة من المعايير القانونية الدقيقة، حيث يشترط للسجين لكي يستفيد منه الالتزام بالنظم والقواعد الداخلية للسجن وأن يكون قد أبدى سلوكًا حسنًا طيلة مدة العقوبة، كما يُشترط بالنسبة للرجال تجاوز سن الستين وللنساء تجاوز سن الخمسين.

أما عن الإجراءات اللازمة لتقديم طلب العفو الملكي السعودي الجديد تتم عبر خطوات محددة كالتالي: