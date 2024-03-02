أجمد عروض بنده السعودية الأسبوعية على “الأجهزة الكهربائية” من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024

في خطوة مميزة، أعلنت سلسلة أسواق هايبر بنده في المملكة عن إطلاقها لمجموعة من العروض والتخفيضات الرائعة على مختارات من الأجهزة الكهربائية المنزلية، بدأت هذه العروض “يوم الأربعاء” الماضي، تاريخ 28 فبراير، ومن المقرر أن تستمر حتى “يوم الثلاثاء”، 5 مارس 2024، تابع معنا بالصور أجمد عروض بنده السعودية الأسبوعية على “الأجهزة الكهربائية”.

عروض بنده السعودية الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية

أطلق هايبر بنده في السعودية سلسلة من العروض والتخفيضات القيمة على تشكيلة مختارة من “الأجهزة الكهربائية المنزلية”، وتشمل هذه العروض:

مكواة بخار من كينوود بقوة 1100 واط متوفرة الآن بـ 49.00 ريال سعودي، وقد كانت بـ 69.00 ريال.

قطاعة من مولينكس بسعر خاص 159 ريال، بانخفاض من 279 ريال.

قطاعة من سينكور معروضة بـ 64.50 ريال، أقل من سعرها الأصلي 129 ريال.

بوتجاز تسخين من سينكور يُباع بـ 89.00 ريال، بدلاً من 119 ريال.

موقد كهربائي من برنسيس بقوة 2800 واط مقابل 399 ريال، تخفيضاً من 599 ريال.

ثلاجة باب واحد من كلاس برو بحجم 1.6 قدم متاحة بـ 449 ريال، منخفضة من 649 ريال.

فريزر من كلاس برو بسعة 95 لتر بسعر 649 ريال، مقارنةً بـ 999 ريال.

ثلاجة بابين من كلاس برو بـ 2.499 ريال، أقل من سعرها السابق 3.999 ريال.

غسالة تعبئة علوية من كلاس برو بسعة 7 كجم بـ 799 ريال، تخفيضاً من 1.699 ريال.

ثلاجة وفريزر باب واحد من كلاس برو بحجم 20.9 قدم معروضة بـ 2.499 ريال، بدلاً من 4.599 ريال.

خلاط يدوي من سينكور بـ 5 سرعات وقدرة 600 واط بسعر 129 ريال، مخفض من 159 ريال.

طاهية أرز من سينكور متاحة بـ 89.00 ريال، بانخفاض من 129 ريال.”

صور عروض بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم استكشاف المزيد من عروض بنده السعودية الأسبوعية والتخفيضات الحصرية على “الأجهزة الكهربائية المنزلية” من خلال مشاهدة الصور أدناه:

في الختام، تقدم عروض بنده السعودية الأسبوعية فرصة ممتازة للمستهلكين للاستفادة من التخفيضات المغرية على مختلف “الأجهزة الكهربائية” المنزلية وغيرها من المنتجات، هذه العروض تعكس التزام بنده بتقديم القيمة والجودة لعملائها، مما يجعلها وجهة مفضلة للتسوق تلبي احتياجات الأسرة العصرية وتوفر لهم تجربة تسوق موفرة ومرضية.