كل الأطفال بتحبها.. تردد قناة بطوط كيدز 2024 الجديد للاستمتاع بأفلام كرتون ولا أروع بجودة HD

بفضل المحتوى المميز الذي تقدمه قناة بطوط كيدز على الأقمار الصناعية المختلفة، نجد أن هذه القناة استطاعت خلال فترة قليلة جدا أن تثير اهتمام الكثير من الأطفال من محبي الأفلام الكرتونية سواء كانت لبطوط أو لغيرها من الشخصيات الكرتونية الأخرى، وبناء عليه أصبح يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تحديث التردد الجديد لقناة بطوط كيدز، وكما تعودتم من موقعنا نحن نوافيكم بكل ما هو جديدا تابعونا لمزيد من التفاصيل.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

نجد أن قناة بطوط كيدز من قنوات الأطفال التي تقدم باقة مميزة من الأفلام الكرتونية والفقرات الترفيهية والتعليمية في وقت واحد للأطفال وبناء عليه أصبح لها شعبية كبيرة جدا في مختلف الدول العربية، وهذا ما ساعد في انتشارها سريعا ويمكن الاستمتاع بكل الفقرات المميزة المقدمة على قناة بطوط كيدز للأطفال الصغار والبيبي فقط من خلال ضبط الترددات الجديدة للقناة وقد جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11494

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: H (أفقي).

القمر الصناعي العرب سات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: V (رأسي).

محتوى كرتون بطوط كيدز

نجد أن قناة بطوط كيدز حريصة على أن تقدما باقة مميزة من الكرتون المحبب لجميع الصغار ولعل من أشهر الكرتون الذي يعرض على شاشتها ما يلي: