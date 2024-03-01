هنقولك الزيتونة.. أهم الشروط للحصول على التأمين ضد البطالة بالكويت 2024 والأوراق المطلوبة لصرف التعويض

يعتبر التأمين ضد العمل في دولة الكويت إحدى أبرز صور المساعدة التي تقدمها الكويتية لبعض الأفراد الذين بحاجة إلى الحصول على تعويض البطالة، والذي يساعدهم بكل تأكيد في توفير حياة كريمة لهم هم وذويهم وبناء عليه يبحث العديد من العاطلين عن العمل داخل دولة الكويت عن أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على التأمين ضد البطالة لعام 2024، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الشروط بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لطلب هذا الدعم تابعونا لمزيد من التفاصيل.

أهم الشروط للحصول على التأمين ضد البطالة بالكويت 2024

نجد أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل دولة الكويت قد أوضحت كل الشروط اللازمة للحصول على تعويض البطالة للأشخاص الذين قد فقدوا عملهم بسبب ظروف قهرية، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

أولا لابد وأن تكون حالة الانقطاع عن العمل بالنسبة للمتقدم بسبب الفصل التعسفي لا بسبب تقديم الاستقالة

ثانيا لابد ألا يكون السبب هو حكم قضائي على المتقدم في جنحة أو جناية خاصة بالشرف والأمانة

ثالثا لابد ألا يكون المتقدم مشتركا في التأمين الاجتماعي وهذا لمدة 12 شهرا على الأقل منهم 6 أشهر ظل فيها عاطل عن العمل

رابعا وأخيرا لابد من أن يكون هذا المتقدم قد سجل اسمه في سجل العاطلين بمكتب القوى العاملة في دولة الكويت، ويتردد دائما على المكتب لمتابعة كل ما هو جديد.

الأوراق المطلوبة لصرف تعويض التأمين ضد البطالة

في هذا السياق أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستندات اللازمة لصرف تعويض ضد البطالة في الكويت وقد جاءت على النحو التالي: