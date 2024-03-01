” نزل ياعم الكشوفات كاملة PDF “.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي.. ظهرت الآن جميع الاسماء!!

بفضل الدفعة الجديدة من برنامج الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في العراق، يتلقى الآن المواطنون الدعم المناسب ويسعون للتحقق من إدراج أسمائهم ضمن القائمة المستحقة للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، حيث يتم فتح باب القبول لاستقبال طلبات التسجيل للاستفادة من المنحة لجميع المواطنين الذين يستوفون شروط الاستحقاق وتم الإعلان من قبل الوزارة عن إمكانية التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة مظلتي، والذي يعد الرابط المفعل للاستعلام أيضًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تم إغلاق باب قبول طلبات التسجيل للدفعة الجديدة لجميع المواطنين، والآن تم طرح الأسماء المقبولة لمن استوفى بهم شروط المنحة ويعمل الرابط على توفير كافة الخدمات المتعلقة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير جميع المعلومات الخاصة بالراتب وكيفية الحصول عليه، قد أعلنت الوزارة أيضًا عن إمكانية التسجيل الإلكتروني بكل سهولة، بالإضافة إلى عملية الاستعلام من خلال الرقم القومي الخاص بالمتقدم، كل ذلك تسهيلاً وتيسيرًا على المواطنين وتقديم الدعم المادي والمعنوي.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الإجتماعية منصة مظلتي

إذا كنت تبحث عن اسمك بين أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط منصة مظلتي للاستعلام السريع والكشف عن الأسماء المقبولة للدفعة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن مجموعة من الخطوات البسيطة للوصول إلى ملفات PDF محملة بأسماء المقبولين، وبعد الدخول إلى الرابط المخصص لمنصة مظلتي من هنا يتم الضغط على الصفحة الرئيسية، ثم يتم اختيار الاستعلام عن أسماء المشمولين برعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، فبمجرد النقر على ملفات PDF، يتم تحميل الملفات إلى جهازك، وبإمكانك القيام بالبحث عن اسمك داخل هذه الملفات.