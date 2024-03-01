رسميًا.. تحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 15 % ألحق أحسب معاشك

يزداد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وهذا بعد الإقرار بمنح الزيادات السنوية التي يحصل عليها أصحاب المعاشات خلال هذا العام قبل قدوم شهر رمضان، لذلك قامت الهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن الموعد المحدد لديها لصرف الرواتب إلى أصحابها خلال شهر مارس الحالي لعام 2024، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أدق التفاصيل التي تتعلق بهذا الموعد وبعض المعلومات الأخرى بشكل مفصل.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يعد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 من المواعيد التي ينتظرها جميع أصحاب المعاشات، وهذا بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئاسة الجمهورية والتي تصل قيمتها إلى 15% كنسبة سنوية يتم الحصول عليها بشكل سنوي، أما بالنسبة إلى الموعد الخاص بصرف تلك الرواتب إلى أصحابها تكون كما يلي:

يعرف أنها تصرف بداية كل شهر ميلادي، أي أن يبدأ صرفها من يوم الجمعة الجاري الذي يوافق اليوم الأول من شهر مارس الجاري.

يتم استمرار الصرف لمدة خمسة أيام إضافية وصولًا إلى اليوم السادس من الشهر ذاته لكي يحصل جميع أصحاب المعاشات على كافة رواتبهم.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يسهل على جميع أصحاب المعاشات أن يقوموا بالاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم بالزيادة الجديدة عن طريق استخدام الرقم القومي من خلال موقع هيئة التأمينات، وذلك من خلال الخطوات الآتية: