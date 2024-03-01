“خلص الكلام في الموضوع”.. وزارة التموين تعلن حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين للمواطنين في شهر رمضان 2024.. 90 مليار جنيه للعيش البلدي !!

تم تداول خبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024 بشكل واسع عبر محركات البحث، مما أثار قلق الملايين من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية نتيجة لغلاء الأسعار واقتراب شهر رمضان المبارك ولكن، رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأخبار وتوضحت الحقيقة خلال الساعات الأخيرة وابين أن الخبر لا أساس له من الصحة، حيث لم يصدر أي قرار رسمي بزيادة مبلغ بطاقة التموين في مارس 2024 وبالتالي، لا يوجد أي تحديث أو تغيير في المبالغ المخصصة للبطاقات في تلك الفترة.

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقات التموين

حول مسألة زيادة الدعم لبطاقات التموين أفاد الدكتور أحمد كمال المتحدث الإعلامي لوزارة التموين بأن القرار يخضع للميزانية العامة التي سيحددها مجلس الوزراء حيث يُخصص لوزارة التموين مجموع 127 مليار جنيه سنويًا من ضمنها 90 مليار جنيه لدعم الخبز “العيش البلدي” و 36 مليار جنيه للتموين وأشار إلى أنه لا توجد أي تطورات بشأن زيادة الدعم فيما يتعلق ببطاقات التموين.

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في مارس 2024

تتزايد اهتمامات العديد من المواطنين حول حقيقة إضافة 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في مارس 2024، وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بشدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة فالمعلومات المتداولة غير صحيحة تمامًا، وتحذر الوزارة من نشر الأخبار المضللة التي تثير الجدل بين المواطنين، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم صدور أي قرار رسمي بشأن إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين وأشار إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن يقع بيد مجلس الوزراء، الذي يتولى اتخاذ القرارات الاستثنائية المتعلقة بالتموين.