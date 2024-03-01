” هتترفع من قدام البيت “.. الداخلية توجه نداء عاجل لأصحاب السيارات المركونة في الشوارع هؤلاء .. الحق هتتباع في مزاد علني !!

توجهت وزارة الداخلية بنداء عاجل إلى مالكي المركبات المتروكة أو التي فقدت مقوماتها للسير والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية حثتهم على التوجه بسرعة إلى وحدات التراخيص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تراخيصها أو لتسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص في حال الرغبة في ذلك وذلك بهدف تجنب المسائلة القانونية والعقوبات المحتملة.

الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

تناشد وزارة الداخلية أصحاب السيارات المتروكة أو التي فقدت مقوماتها للسير والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية بالتوجه بأقصى سرعة إلى وحدات التراخيص المختصة وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لترخيصها أو لتسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص في حال الرغبة في ذلك، وذلك بهدف تفادي المسائلة القانونية والعقوبات المحتملة.

كيفية ترخيص السيارات إلكترونيا

ترخيص السيارات إلكترونيا يتم عادة من خلال المواقع الرسمية للجهات المعنية في البلدان المختلفة إليك خطوات عامة لترخيص السيارات إلكترونيًا:

تبدأ العملية بالدخول إلى موقع الجهة المعنية، مثل وزارة الداخلية أو إدارة المرور.

يجب اختيار خدمة الترخيص الإلكتروني من بين الخدمات المتاحة على الموقع.

وستطلب الجهة المعنية معلومات شخصية منك، مثل الاسم ورقم الهوية، بالإضافة إلى بيانات السيارة مثل رقم اللوحة ورقم الشاسيه ورقم الرخصة.

كما يتطلب الترخيص الإلكتروني دفع الرسوم المطلوبة عبر الإنترنت باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مثل بطاقة الائتمان أو الخدمات المالية الإلكترونية الأخرى.

وبعد استكمال الخطوات السابقة سيتعين عليك تأكيد الطلب وإرساله للجهة المعنية.

الداخلية تحذر اصحاب السيارات المتروكة في الشوارع هؤلاء

بشكل شبه يومي تعلن وزارة الداخلية عن رفع عدد من السيارات المتروكة والمتهالكة من الشوراع في حملات مرورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة حيث مثلا خلال اسبوع سابقا أعلنت الداخلية عن رفع نحو 341 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة لتبدأ بعدها رحلة التعامل مع تلك السيارات والتي قد تنتهي بتخريدها وبيعها في مزاد علني وجاء هذا طبقا لقانون المرور رقم (66) لسنة 1973.