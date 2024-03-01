استعلم هسة.. تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf جميع محافظات العراق عبر منصة مظلتي
يتم التساؤل خلال الساعات الماضية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة فهي من المنح المالية التي تشهر داخل الدولة العراقية ويتم تقديمها إلى العديد من الفئات المستحقة، حيث تساعد هذه المنحة أن تواجه الأسرة الأزمات المالية التي يمكن أن تتعرض إليها بين الحين والآخر، فهي مساعدة مالية توضح مدى اهتمام الحكومة العراقية بجميع الشعب العراقي داخل إطار الدولة، حيث يمكن الاستعلام عن تلك الأسماء بسهولة، ومن خلال مقالنا نقدم لكم طريقة الاستعلام وشروط الحصول عليها.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
يعتبر الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الخدمات التي يسعى عدد من الفئات بالتعرف على الطريقة الخاصة بها، فهي منحة مالية تعمل على حل أزمات الكثير من الأسر المستحقة، حيث يتم الاستعلام عن تلك الخدمة الحكومية من خلال منصة مظلتي أشهر منصات الحكومة العراقية، وذلك من خلال إتباع الآتي من الخطوات:
- ادخل إلى منصة مظلتي بطريقة مباشرة من هنا.
- اضغط على زر الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.
- قم باختيار رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.
- اكتب كافة البيانات الشخصية لكي يتم استكمال الاستعلام بشكل صحيح.
- اختر المحافظة التي تقيم بها داخل الدولة العراقية.
- اضغط على زر التحميل..
- يلزم الانتظار حتى يتم التمكن من تحميل كشف الأسماء بشكل كامل.
- أبحث عن اسمك جيدًا حتى تصل إليه بنجاح.
شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق
حتى يسهل على المتقدم أن يحصل على موافقة الحكومة على طلب الحصول على المنحة الخاصة به عليه أن تتوفر به تلك الشروط المفروضة من قبل الدولة، والتي تكون كما يلي:
- يجب أن يكون مواطن عراقي داخل الدولة دائمًا.
- إذا كان رجلًا لا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عام.
- إذا كانت مرأة لا يقل عمرها عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عام.
- عدم الاستفادة من منح أخرى داخل الدولة.
- عدم الحصول على دخل شهري.