3 اضعاف مرة واحدة؟.. حقيقة زيادة 15 % لرواتب المتقاعدين في” السعودية ” بأمر ملكي وصرف 3 أضعاف المرتبات بمناسبة شهر رمضان + موعد صرف رواتب شهر رمضان 1445

على الرغم من انتشار بعض الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول صدور أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بمناسبة شهر رمضان الكريم بنسبة تزيد عن 15%، إلا أن مؤسسة التأمينات نفت هذه الأخبار وأكدت أنها مجرد إشاعات لم يتم صدور أي أمر ملكي بهذا الصدد وفي تصريحاتها، أوضحت المؤسسة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بزيادة رواتب المتقاعدين، وأن جميع الصرفيات ستتم وفقًا للجدول المعتاد دون أي تغيير أو زيادة في النسب المالية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية

تؤكد مؤسسة التأمينات في المملكة العربية السعودية بشكل قاطع أن الأخبار التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي حول صدور أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين، ليس لها أي أساس من الصحة وتوضح المؤسسة أنه لم يتم صدور أي أمر ملكي بزيادة الرواتب بمناسبة يوم التأسيس أو شهر رمضان، وبناءً على ذلك، فإنه لا يوجد أي تغيير في جدول صرف الرواتب، وسيتم صرفها في مواعيدها المعتادة دون أي تعديل أو زيادة وتشدد المؤسسة على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الزائفة، وبخاصة فيما يتعلق بالشؤون المالية وتؤكد أنه في حالة صدور أي أمر ملكي أو قرار رسمي بزيادة الرواتب وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وموثوق به من قبل المؤسسة.

موعد صرف راتب شهر مارس في السعودية

تم الإعلان عن توحيد موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة حيث سيتم صرف الرواتب في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي وفي حالة وقوع هذا التاريخ في عطلة رسمية أو أسبوعية سيتم تعديل موعد الصرف لتوافق الأيام العملية وبناءً على هذا التوحيد من المقرر صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024 في يوم الخامس والعشرين من الشهر الموافق 14 رمضان 1445 هجريًا وذلك حسب التقويم الميلادي والهجري المعتمد في المملكة.