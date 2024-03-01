أغاني لولو الشطورة.. اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال وخلي طفلك يفرح

يعد تردد قناة وناسة الجديد 2024 من الترددات التي ازداد البحث عنها خلال الفترة الحالية، فهى إحدى أشهر قنوات الأطفال التي تعرف على مجال واسع جدًا وتنال إجاب جميع الأعمار، حيث إنها تضم عدد كبير من الأفلام الكرتونبة المعروفة بجانب الأناشيد التي يفضل سماعها من قبل الأطفال، إلا أن إدارة القناة قررت تحديث ترددها لذلك بدأ البحث عن الجديد منه يزداد خلال الفترة الحالية، ومن خلال مقالنا نقدم لكم ترددات القناة والمحتوى المتاح لديها بشكل مفصل.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تساءل العديد من الأشخاص عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 فهي من القنوات المعروفة في عالم قنوات الأطفال، ويفضلها العديد من الأعمار المختلفة، فهي تقدم المحتوى الذي ينجذب إليه الطفل ويفضله عن القنوات الأخرى، وهذا ما يجعلها الأفضل، وتكون ترددات القناة كما يلي:

1- تردد القناة على قمر النايل سات الصناعي

تردد قناة وناسة كيدز: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة للقناة الفضائية: SD.

2- تردد القناة على قمر العرب سات الصناعي

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة الفضائية: HD.

الأناشيد المذاعة على قناة وناسة

تقدم القناة عدد كبير من أنواع الأناشيد المختلفة، حيث إنها تعمل على تجديدها على فترات مختلفة، وهو ما يزيد إعجاب الأطفال بالقناة، ومن أهم تلك الأناشيد تكون كما يلي: