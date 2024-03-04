ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية ؟ وقيمة الرواتب الجديدة وشروط الحصول عليها

يتساءل الكثيرون من المتقاعدين عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية، فنظرا لارتفاع الأسعار الذي اجتاح العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية أصبح الجميع يبحث عن زيادة وينتظر من الحكومات أن تقدم زيادة لفئات الشعب المختلفة، لا سيما المتقاعدين الذين يشكل لهم هذا الراتب مصدر دخل أساسي يستعينون به على توفير متطلباتهم الأساسية.

وعبر موقع البديل الإلكتروني نبين لكم حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين، كما نذكر أيضا شروط الحصول عليه ومقدار الراتب المتوقع بعد الزيادة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السُّعُودية

تعرف الأخبار من المصادر الرسمية التي تبين لنا حقيقة الأمر، كما أصبح اليوم من السهل الحصول على المعلومة والخبر من مصدره، فقد أصبح لكل مؤسسة منصة أو أكثر على الإنترنت تبث فيها كل أخبارها أو بأول، هذا وقد أعلنت هيئة التقاعد في المملكة العربية السعودية عن عدم صحة إشاعة زيادة راتب التقاعد، كما أعربت عن أن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات جميع المواطنين بصور أخرى من الدعم.

كم رواتب المتقاعدين في السعودية؟

احسب راتبك عن طريق حاسبة رواتب التقاعد التي قدمتها الهيئة العامة للتقاعد باتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية من هنـــا. ثم قم بالدخول على الخِدْمَات الإلكترونية. اختر من القائمة حاسبة راتب التقاعد. يطلب منك إدخال مجموعة من البيانات مثل (الجنس، مدة الخدمة، سبب ترك العمل، نوع الخدمة، أخر راتب حصلت عليه) ونحوه. بعد إدخال كافة البيانات والتأكد من صحتها اضغط على احسب. بهذا تتمكن من معرفة قيمة راتب التقاعد الخاص بك

ولك أن تعلم أن لراتب التقاعد شروط لابد من توافرها في الشخص الذي يحصل على راتب التقاعد، والتي من أهما بعد أن يكون المتقاعد سعودي الجنسية ومقيم في السعودية أن يكون أدى مدة الخدمة التي حددتها هيئة التقاعد، وللاطّلاع على حقيقية زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية عليك بمتابعة موقع هيئة التقاعد أو ننقلها لكم عبر موقع البديل