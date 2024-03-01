قناة on time sport تردد اون تايم سبورت الرياضية المجانية 2024 بجودة ولا في الاحلام

بالرغم من وجود العديد من القنوات التي تهتم بالأخبار الرياضية إلا أن قناة أون تايم سبورت تعد من اشهر القنوات التي يتابعها عشاق مباريات الكرة، ذلك لأنها تبث جميع المباريات الرياضية من خلال صورة واضحة وجودة عالية لم نري لها مثيل في القنوات الأخري، لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع والتي سنسرد لكم فيها الترددات الجديدة التي تبث من خلال الأقمار الصناعية النايل سات، العرب سات، أيضا كيفية تنزيل القناه علي شاشات التلفاز بكل سهولة من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة وسهله في السطور التالية ابقوا معانا.

مميزات قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024

تبث مباريات كأس العالم مباشرة مع وجود معلقين متميزين .

تبث مبارياتها من خلال صورة واضح وجودة عالية.

دائما تجذب متابعيها بالتطور الملحوظ والدائم في القناة.

تسعي دائما إلي توصيل افضل صورة إلي المشاهدين للقناه.

تبث مبارياتها علي مدار أل 24 ساعه خلال اليوم.

يوجد بها استوديو تحليل للمباريات يحتوي علي أعلي المعلقين المتميزين في هذا المجال.

تردد قناة أون تايم سبورت علي النايل سات

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز بقناة أون تايم سبورت: 27500.

التردد الخاص بها: 10853.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد بقناة أون تايم سبورت عبر العرب سات

معدل ترميز القناه:: 27500.

التردد الخاص بالقناة: 11861.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: العرب سات.

طريقة تحميل قناة أون تايم سبورت