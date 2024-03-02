وزارة الحج والعمرة تعرف على أسعار باقات الحج هذا العام 1445 وما يقدم من تسهيلات وتخفيضات

يعرض في هذه الأيام مع اقتراب موسم الحج أسعار باقات الحج لعام 1445، والتي يبحث عنها الكثيرون من الحجاج، فمَا هو أسعر باقات الحجاج هذا العام وكيف يمكن الحصول عليها، وهل ستكون متاحة مباشرة من خلال وزارة الحج أم سيتم ترشح شركات يتم من خلالها الحصول على الباقات المناسبة لتقوم بتنفيذها مع الحجاج، لا شك أن هذا الأمر دائمًا ما يتساءل عنه الحجاج كثيرًا.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم تفاصيل الحصول على باقات الحج وأسعارها وكيف يمكنكم الحجز فيها.

أسعار باقات الحج هذا العام 1445

صرحت وزارة الحج والعمرة عن باقات حجاج الداخل والتي تشتمل على أربع باقات يمكن للحجاج أن يتخيرون بينها، وجاء بيانها على النحو التالي:

باقة الحج الأولى:

السعر: 10,366.10 ريال سعودي.

الخِدْمَات:مخيمات مطورة ذات خدمة راقية، تجهيزات حديثة ومرافق متكاملة.

باقة الحج الثانية:

السعر: 8,092.55 ريال سعودي.

الخِدْمَات:مخيمات الضيافة، تقع في مشعر منى، وتضمن الراحة والأمان للحجاج.

باقة الحج الثالثة:

السعر: 13,265.25 ريال سعودي.

الخِدْمَات:الأبراج السكنية “أبراج الستة”، تقع بالقرب من جسر الجمرات، وتحتوي على مرافق عصرية ومتطورة.

باقة الحج الرابعة:

السعر: 4,099.75 ريال سعودي.

الخِدْمَات:خدمة للحجاج في إطار النطاق الاقتصادي.

جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل أي من الباقات تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة.

متى حجز الحج 1445؟

يتم التسجيل في الحج كما أوضخت وزارة العمرة والحج أن التسجيل لحج 1445 مستمر حتى 7 /12 / 1445 هـ حسب المقاعد المتاحة، بشرط يكون المتقدم موافق للشروط التي وضعته الوزارة، ويمكن التسجيل في الحج لهذا العام من خلال موقع زارة الحج أو من خلال تطبيق نسك واتباع المسار الإلكتروني للحجاج الداخل.

كيف تختار حملة الحج؟

يمكنك اختيار الحملة المناسبة للحج من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أو من خلال التطبيق الذكي التي تقدمه الوزارة ليسهل على الحجاج طريقة الحجز والاختيار بين الباقات والحملات.

وصلنا معكم إلى نهاية مقالنا الذي بينا فيه أسعر باقات الحج وموعد الحجز وكيف تختار حملة الحج المناسبة لك.