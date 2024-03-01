أخيرًا خليل يرى الرسالة… شاهد مسلسل تل الرياح الحلقة 45 حصريًا بجودة عالية HD على Kanal 7

يهتم بعض محبي المسلسلات التركية بالتعرف على أهم أحداث مسلسل تل الرياح الحلقة 45 فهو من المسلسلات التي تم عرضها منذ بداية العام الجاري، حيث يضم قصة حب بين البطل والبطلة بعد أن تم أرغامهما على الزواج قسرًا في البداية إلى أن قصة هذه الزواج تحولت إلى قصة حب حقيقية بينهم، كما تدور الأحداث حول اختطاف ديلان ومحاولة باران العثور عليها في الكثير من الأحداث المتصاعدة، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كافة المواعيد التي يتم عرض المسلسل فيها، والقنوات الناقلة أيضًا.

مسلسل تل الرياح الحلقة 45

يعد مسلسل تل الرياح الحلقة 45 من المسلسلات التي نالت إعجاب الجماهير خلال الحلقات الماضية، حيث تتصاعد الأحداث داخله في الكثير من مشاهد الأكشن التي يفضلها الجميع في محاولة من البطل في العثور على زوجته التي تم اخطافها والكثير من الأحداث الأخرى، وقد يتم عرض هذا المسلسل في المواعيد الآتية:

يتم عرض المسلسل خلال يوم الأثنين من الأسبوع حلقة واحدة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءًا باللغة التركية.

يتم عرض المسلسل خلال يوم الأثنين من الأسبوع حلقة واحدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا مترجمًا باللغة العربية.

القنوات الناقلة لمسلسل تل الرياح

يتم البحث أيضًا عن القنوات التي تعرض المسلسل حصريًا على الشاشة الفضائية الخاصة بها، حيث يتم عرضه على القنوات التركية والعربية ومنها

1- قناة كانال التركية

هي القناة التركية التي تعرض المسلسل حصريًا عليها، ويكون ترددها:

التردد: 11977.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

2- قناة أي تي في العربية

تقوم تلك القناة أيضًا بعرض المسلسل على الشاشة الخاصة بها باللغة العربية بعد القيام بترجمة الحلقة حصريًا، ويكون ترددها كما يلي: