ادخل من هنا على رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي السعودية في نظام نور 1445

يترقب الكثيرون من أولياء الأمور موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في السُّعُودية، والذي بينت الوزارة أن موعد تسجيل الطلاب الجدد في المدارس سوف يبدأ يوم 15 رمضان 1445 على أن يتم غلق باب التقديم في اليوم 22 شوال1445، كما يمكن أيضا تسجيل الأبناء في رياض الأطفال من نفس اليوم إلى ثلاثة أسابيع من بدأ العام الدراسي 1446.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين طريقة تسجيل الأطفال الجدد في الصف الأول الابتدائي ورباط التقديم للطلاب.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي

وضعت وزارة التعليم السُّعُودية مجموعة من الاشتراطات التي لابد من نوافرها في الطالب المستجد الذي يريد الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، حيث تشتمل هذه الاشتراطات على التالي:

الطلاب الذين أكملوا 6 سنوات أو أقل من 90 يومًا عند بداية العام الدراسي الجديد (2024-2025).

الطلاب الذين ولدوا في 9/3/1440 الموافق 17/11/2018.

الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلى نحو 180 يومًا، بحد أقصى من تاريخهم ما بين الفترة من 2018/11/18 الموافق1440/3/10 إلى 2019/2/15 الموافق 1440/6/10.

الطلاب الذين التحقوا بسنة دراسية قبيل مرحلة رياض الأطفال.

يجب تقديم المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد وصورة شخصية وخطاب من المدرسة السابقة.

يجب على أولياء الأمور حضور اجتماعات أولياء الأمور التي تعقدها المدرسة.

كما يشترط أيضًا أن يلتحق الطالب المتقدم بسنة دراسية قبيل مرحلة رياض الأطفال.

مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشروط قد تختلف من درسة لأخرى في أمر بسيطة.

رابط تسجيل أول ابتدائي 1445

أصبح التسجل الآن للأبناء بشكل إلكتروني عبر المنصات الرسمية التي أنشأتها وزارة التعليم السُّعُودية تيسيرًا على أولياء الأمور التسجيل لأبنائهم في المدارس التي يريدنها، وكذلك توفيرًا للوقت والجهد ففي هذا العصر أصبح دخول التقنية في كل أمر جعله أسهل وأبسط ما كان في السابق، ومن خلال الرابط التالي: 𝖕𝖗𝖊𝖗𝖊𝖌𝖎𝖘𝖙𝖗𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓.𝖒𝖔𝖊.𝖌𝖔𝖛.𝖘𝖆 تستطيع تسجيل أبناءك على نظام نور.

التسجيل في نظام نور للطلاب

خطوات بسيطة تتمكن من خلالها تسجيل أبناءك على نظام نور في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، حيث يمكن ذلك باتباع التالي:

الدخول على الرابط المذكور أعلاه. اضغط على ابدأ رحلتك. تسجيل الدخول عبر حساب النفاذ الوطني. اضغط موافقة على الشروط والأحكام. أدخل رَقَم الجوال وأكد الدخول بوسطة رمز التحقق المرسل على الجوال. حدد الأبناء المراد تسجلهم، والعنوان على الخريطة. املأ استمارة اللِّيَاقَة والتي يمكن الحصول عليها من صندوق الوصف. بعد الانتهاء من جميع البيانات اضغط إرسال. اطبع الطلب واحتفظ به لحين التقديم في المدرسة.

أصبح تسجيل الأبناء في المدارس أمر سهل من خلال نظام نور الذي بينا في تقريرنا طريقة التسجيل وشروط والأوراق المطلوبة.