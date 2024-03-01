مين قدك بقا هتاخدلك إجازة.. موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر تبعًا لوزارة التربية والوطنية
عدد هائل من الطلبة والطالبات بدولة الجزائر يتساءلون عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر فهي تكون من ضمن العطلات والإجازات الرسمية التي يترقبونها بفارغ الصبر، كذلك أن هذه العطلة تكون بشكل دائم بشهر مارس وتشكل راحه استثنائية لكي يستمتع الطلاب بالطبيعة الجميلة والخلابة ومختلف الأنشطة، وفيما يلي سوف نبين لكم هذا الموعد بالتفصيل.
موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر
قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالتنويه حول موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر، إذ إنه من المفترض أن تكون بداية تلك العطلة في يوم الخميس الذي سيكون موافقًا الحادي والعشرون من شهر مارس 2024، وتكون مستمرة إلى آخر يوم الأحد الذي سيكون موافق السابع من أبريل 2024 ويوجد مصدر رسمي يبين أن تلك العطلة تكون لكل الطلبة والطالبات، كذلك تعتبر تلك الفترة فسحة لهم وهذا لكي يستجمون بين الفصول الدراسية.
امتحانات الفصل الدراسي الثالث في الجزائر
بينت وزارة التربية والتعليم بدولة الجزائر هذا الجدول الذي يبين تلك المواعيد الخاصة ببدء الامتحانات المتعلقة بآخر السنة الدراسية 2024، وقد جاء كما يلي:
- الصفوف الابتدائية الامتحانات المتعلقة بهم تكون بداية من اليوم السادس والعشرون من مارس 2024 إلى اليوم الثلاثون من نفس الشهر 2024.
- كذلك أن الثلاثة صفوف الأولى المتوسطة تكون في اليوم الذي يوافق التاسع عشر من مايو 2024 إلى اليوم السادس والعشرون من مايو 2024.
- كما أن باقي الصفوف من المتوسط تكون من اليوم الثاني عشر من مايو 2024 إلى اليوم السادس عشر من نفس الشهر 2023.
- الثانوي يكون في اليوم 19 من مايو 2024 إلى اليوم السادس والعشرين من الشهر نفسه 2024.