مين قدك بقا هتاخدلك إجازة.. موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر تبعًا لوزارة التربية والوطنية

عدد هائل من الطلبة والطالبات بدولة الجزائر يتساءلون عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر فهي تكون من ضمن العطلات والإجازات الرسمية التي يترقبونها بفارغ الصبر، كذلك أن هذه العطلة تكون بشكل دائم بشهر مارس وتشكل راحه استثنائية لكي يستمتع الطلاب بالطبيعة الجميلة والخلابة ومختلف الأنشطة، وفيما يلي سوف نبين لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالتنويه حول موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر، إذ إنه من المفترض أن تكون بداية تلك العطلة في يوم الخميس الذي سيكون موافقًا الحادي والعشرون من شهر مارس 2024، وتكون مستمرة إلى آخر يوم الأحد الذي سيكون موافق السابع من أبريل 2024 ويوجد مصدر رسمي يبين أن تلك العطلة تكون لكل الطلبة والطالبات، كذلك تعتبر تلك الفترة فسحة لهم وهذا لكي يستجمون بين الفصول الدراسية.

امتحانات الفصل الدراسي الثالث في الجزائر

بينت وزارة التربية والتعليم بدولة الجزائر هذا الجدول الذي يبين تلك المواعيد الخاصة ببدء الامتحانات المتعلقة بآخر السنة الدراسية 2024، وقد جاء كما يلي: