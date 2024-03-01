【﻿هسة】حمل pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة مظلتي ووزارة العمل

ينتظر الكثيرون الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير في العراق، والتي تمثل لهم يد العون في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فمَا أعلنت وزارة العمل عن هذه الوجبات إلا لعلمها بشدة حاجة بعض الفئات في المجتمع إليها، لذلك الوزارة حريصة كل الحرص على إيصال هذه الوجبات لمستحقيها، فهي تبحث حالات الاستحقاق التي استوفت الشروط ومن ثم إعلان أسمائهم ضمن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ومن أجل أهمية الدعم لدى الكثيرين نبين لكم من خلال موقع البديل طرقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية أهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل لبرنامج الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تحدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بناء على مجموعة من الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق تستهدف بها الفئة الأشد احتياجًا لتقدم لها مساعدة تعينها بها على أساسيات الحياة في ظل الظروف الراهنة من موجة ارتفاع الأسعار وتدهور الحالة الاقتصادية وعدم وجود فرص عمل كافية لجموع المواطنين، ما هي الشروط وكيف تستعلم عمّن تم قبوله لدى برنامَج دعم الرعاية؟

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط لبرنامج الرعاية الاجتماعية تستهدف به الفئة الأشد احتياجًا، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي:

المستفيد من الدعم عراقي الجنسية، ومقيم في العراق.

ليس لديه دخل ثابت من مل حكومي أو خاص. لا يملك أصول ذات قيمة عالية تخرجه عن كونه فقير يحتاج إلى دعم. في حالة كونه رب أسرة لا يقل عدد الأسرة عن 4 أفراد. أو يكون من زوي الاحتياجات الخاصة، مع تقديم الأسر التي بها أشخاص من زوي الاحتياجات الخاصة. في حالة أن المتقدم من العاطلين عن العمل لابد أن يلتزم ببرنامج التدريب للحصول على فرصة عمل. تقديم المستندات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي عبر الرابط التالي: 𝖘𝖕𝖆.𝖌𝖔𝖛.𝖎𝖖. اضغط على نظام الحماية الاجتماعية. اختر برنامَج الرعاية الاجتماعية. ادخل جميع البيانات المطلوبة. اضغط تحميل كشوفات الوجبة السابعة. استعلم من الملفات عن اسماء المشمولين.

تعد برامج الرعاية الاجتماعية في العراق من اهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية والتي يمكنك الحصول عليها بالتسجيل عبر منصة مظلتي التي تتيح لك كافة الخِدْمَات والتي منها الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.