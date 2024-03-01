“وزارة العمل” طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة+ شروط التقديم في البرنامج 2024

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، باستقبال عدد من طلبات المتقدمين الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، والعمل على مراجعة كل هذه الطلبات، ليتم استقبال ما هو مؤهل من جميع المتقدمين والعمل على إعلان أسمائهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث إن هذا البرنامج يُساهم على تحسين الحياة المعيشية وتوفير دعم ملائم لجميع المتقدمين، ويرغب البعض في الاستعلام عن الوجبة الأخيرة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية الساري.

كذلك يتم التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

وعليه يتم القيام بتحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن في النهاية من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية.

ما هي شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

جاءت أهم شروط القيام بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، وفقًا للأتي:-