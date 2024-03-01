ليهم حق عليك تعترف بفضلهم.. متى عيد المعلم في العراق 2024 وطريقة الاحتفال بة

في هذا الوقت الذي نمر به الآن يتسارع المواطنين لمعرفة متى عيد المعلم في العراق 2024، حيث يعتبر الاحتفال بهذا اليوم من ضمن الأحداث العالمية التي يتم تكريم مهنة التدريس من خلالها، كذلك أن الدولة تقوم بالاحتفال بهذا اليوم في حيز دعمها الدائم وأيضا تقييمها للمعلمين والمعلمات، ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم يكون يوم خاص لهم يتم فيه تقدير الجهود الخاصة بهم التي يؤدونها في التعليم، وفيما يلي سنوضح لكم موعده هذا اليوم.

متى عيد المعلم في العراق 2024

يتم الاحتفال بهذا اليوم بدولة العراق سنويًا في أول يوم من شهر مارس سنويًا، إذ إن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت ببدء هذا اليوم لكي تكرم المعلمين على ما قاموا بتقديمه من عمل جيد، ومن الجدير بالذكر أن ذلك اليوم لا يكون مجرد احتفال بل أنه انعكاس لتقدير المجتمع لهم، ويعتبر بمكان التذكير بأن المعلمين لهم أهمية كبيرة للغاية في إعداد أجيال المستقبل بالبلاد.

أهمية الاحتفال بيوم المعلم في العراق

الاحتفال بهذا اليوم يعتبر وسيله لكي يتم التعبير عن امتنان الأشخاص للمعلمين وتقديرهم لهم، وهذا على ما يقوموا ببذله من مجهود من أجل مستقبل الأجيال، كذلك أنه يعد يوم رائع ومميز لكي يتم الاعتراف من خلاله بالساعات الكثيرة التي ليس من الممكن أن يتم حصرها والتي يتم قضائها من جانب المعلمين والمعلمات في تحضير الدروس، بالإضافة إلى تقييم الأوراق وأيضا منح الدعم لجميع الطلبة والطالبات، إذ إنه يوم تقدير للمعلمين في صبرهم على أجيال المستقبل.