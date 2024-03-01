“استكشاف عجائب العالم” مع تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على الأقمار الصناعية

قناة ناشيونال جيوغرافيك تعد منارة للمعرفة والاكتشاف، تأخذ مشاهديها في رحلة مثيرة عبر الزمن والمكان لاستكشاف عجائب الطبيعة، الحضارات القديمة، وأعماق الفضاء مع التزامها بتقديم برامج تاريخية ووثائقيات بجودة عالية، تسهم القناة في توسيع آفاق المعرفة وتعميق الفهم للعالم من حولنا، تقدم ناشيونال جيوغرافيك محتوى فريداً يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، من الحياة البرية والبيئة إلى التاريخ والعلوم، مما يجعلها وجهة لا غنى عنها للباحثين عن المعرفة والمغامرة، في هذا المقال، سنوجهكم نحو كيفية استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على جميع الأقمار الصناعية، لضمان عدم فوات أي من مغامراتها المعرفية المثيرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم محتوى فريدًا يثري المعرفة ويوسع الآفاق، من خلال برامجها التاريخية والأفلام الوثائقية التي تغطي مجالات متعددة مثل الحياة البرية، العلوم، التاريخ، والثقافة، وتعتبر هذه القناة من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى الوثائقي بجودة عالية، وهي متاحة على مختلف الأقمار الصناعية، فيما يلي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد لضمان استقبالها بأفضل جودة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات

التردد: 12467

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

الاستقطاب: أفقي (H)

التردد: 11411

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: أفقي (H)

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على العرب سات

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي (H)

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية التي تغطي موضوعات متنوعة من الحياة البرية والهندسة العملاقة إلى الأحداث التاريخية والعلمية.