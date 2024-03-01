【﻿هسة】رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس تمهيدي 2024 العراق موقع نتائجنا

تقدم اعتراضات السادس تمهيدي على موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال تسليم الاستمارة يد بيد للمدرية التعليم التابعة لمحافظة الطالب، حيث بعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي دور التمهيدي يقدم الطلاب الذين لديهم اعتراض على الدرجة طلب الاعتراض ليتم بحث المادة المقدم عليها الاعتراض، ومن ثم إعلان نتائج الاعتراضات على موقع نتائجنا أو الوزارة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين طريقة الاستعلام عن نتائج الاعتراضات لدور التمهيدي ورابط النتيجة.

نتائج اعتراضات السادس تمهيدي 2024

نتائج الاعتراضات هي عبارة عن نتائج تعديل الدرجات للمواد التي اعترض عليها الطالب، حيث يقوم الطالب بتقديم اعتراض من خلال تقديم استمارة يقوم بكتابة بيناته فيها ودفع رسوم للمواد التي يريد الاعتراض عليها، ليتم إعادة تصحيح المواد ومن ثم إعلان النتائج بمجرد الانتهاء من عملية إعادة التصحيح، وحتى الآن لم يتم إعلان نتائج الاعتراض بشكل رسمي ومن الموقع أن تعلن خلال الأيام القلية القادمة.

رابط نتائج اعتراضات الشهادة الابتدائية

تستطيع الاستعلام عن نتائج الاعتراضات المقدمة والخاصة بدور التمهيدي عبر موقع نتائجنا المخصص لإعلان جميع النتائج التعليمية لجميع المراح التعلمية في العراق، وذلك من خلال الدخول على رابط موقع نتائجنا التالي: results.mlazemna.com فبمجرد الدخول يرشدك الموقع من خلال لافتة تفيد بأن نتائج الاعتراض ظهرت أولا، لتقوم بعد ذلك بالاستعلام كما سنين في الفَقَرة التالية

استعلام عن نتائج اعتراضات السادس تمهيدي

استعلم عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا عبر الرابط المذكور أعلاه. اضغط على كلمة تنزيل أمام محافظة الطالب. حمل كشوفات الاعتراضات بصيغة pdf. استعلم من الكشوفات عن الاعتراض المقدم.

تعد نتائج اعتراضات السادس تمهيدي ذات أهمية كبيرة لدي الجميع، والتي بينا من خلال مقالنا طريقة الاستعلام عنها ونتمنى للجميع النجاح والتفوق.