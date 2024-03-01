” تنة ورنة” حدث الآن تردد قناة بطوط الجديد 2024.. عالم الكرتون الممتع بجودة HD في انتظارك
تردد قناة بطوط الجديد 2024
في عصر يزداد فيه الطلب على محتوى ترفيهي تعليمي جذاب للأطفال، تبرز قناة بطوط كواحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية والتعليمية بجودة عالية، تستقطب هذه القناة المشاهدين من جميع أنحاء العالم العربي، مقدمةً لهم ولأطفالهم فرصة للاستمتاع بأفضل ما في عالم الرسوم المتحركة.
تردد قناة بطوط الجديد 2024
يأتي تردد قناة بطوط الجديد 2024 كبشرى سارة للعائلات الباحثة عن محتوى ترفيهي ذو قيمة، يمكن لأطفالهم مشاهدته بأمان، تعمل القناة على انتقاء أعمالها بعناية لتقدم تجربة مشاهدة غنية ومفيدة، تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معارفهم بطريقة ممتعة وشيقة.
تردد قناة بطوط الجديد 2024 على الأقمار الصناعية
فيما يلي تفاصيل تردد قناة بطوط على النايل سات والعرب سات، مرتبة في جدول منسق لتسهيل الوصول إليها وضبطها بكل سهولة:
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|11494
|27500
|5/6
|أفقي (H)
|عرب سات
|11594
|27500
|5/6
|رأسي (V)
افلام قناة بطوط
قناة بطوط تُعد من القنوات المفضلة للأطفال والعائلات في العالم العربي، وذلك بفضل تنوع البرامج والأفلام الكرتونية التي تعرضها، والتي تتميز بمحتواها التعليمي والترفيهي.
- القط والفار: سلسلة مغامرات مثيرة تجمع بين القط والفار في سياق من المطاردات والمواقف الكوميدية.
- الجميلة والوحش: قصة خيالية كلاسيكية تروي مغامرات الجميلة التي تكتشف الطيبة في قلب وحش.
- طرزان: مسلسل يحكي قصة طفل نجا من حادث طائرة وتربى بين الحيوانات في الغابة.
- بطوط: سلسلة مغامرات البط الشهير بطوط وأصدقائه في مواقف متنوعة ومسلية.
- علاء الدين: القصة الخيالية لعلاء الدين والمصباح السحري ومغامراته المثيرة.
- تنة ورنة: سلسلة قصص الجنيات والمغامرات في عالم سحري مليء بالتحديات.
- لوكا: قصة الصداقة والمغامرة التي تجمع بين لوكا وأصدقائه تحت الماء وفوق الأرض.
- سندريلا: القصة الكلاسيكية للفتاة اليتيمة التي تحقق أحلامها بفضل السحر.
- الفأر الطباخ: مغامرات فأر يحلم بأن يصبح طاهياً في أحد أرقى مطاعم باريس.
- البحث عن نيمو: رحلة ملحمية تحت الماء بحثاً عن السمكة الصغيرة نيمو.
- سبونج بوب: مغامرات سبونج بوب وأصدقائه في قاع البحر في مدينة بيكيني بوتوم.
- روبانزل: قصة الأميرة ذات الشعر الطويل السحري ورحلتها نحو الحرية واكتشاف العالم الخارجي.