“شوف اسمك بسرعة”  هنااا رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالمحافظات العراقية 2024 موقع وزارة الشؤون الاجتماعية 

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024، حيث تم تطبيق برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف مساعدة المحدودين في الدخل والفقراء على التعامل مع تحديات الحياة وارتفاع أسعار السلع الغذائية، يهتم البرنامج بتوفير الدعم المالي والمعيشي لهؤلاء الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتم فحص جميع الطلبات المقدمة للوزارة بعناية فائقة للتأكد من مدى استحقاق المتقدمين للمساعدة، وفي الوقت الحالي، يُلاحظ أن هناك اهتمامًا كبيرًا بكشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، وخلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن جميع اعمل الفحص من قبل المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة تتم بنزاهة شديدة لضمان حقوق جميع المستحقين، للاستعلام عن أسماء المشمولين، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية.

2. انقر على رابط “أسماء المشمولين في الوجبة السابعة”.

3. تأكد من صحة البيانات التي يجب إدخالها، مثل الاسم، المحافظة، والرقم القومي.

4. اضغط على زر “الاستعلام”، وسيتم عرض حالة المستحقين أمامك على الشاشة.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

قامت وزارة العمل العراقية بوضع عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة، وتشمل الشروط التالية:

1. عدم امتلاك المتقدم لدخل ثابت شهريًا.

2. يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

3. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق.

4. عدم امتلاك المتقدم أي عقارات.

5. تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

6. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.