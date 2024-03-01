تردد القنوات
“لولو يا لولو” .. خلي طفلك يتفرج على تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي
تعتبر قناة كراميش الجديدة على النايل سات واحدة من القنوات التلفزيونية المميزة المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقوم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التربوية، حيث تعمل جاهدة على توفير تجربة تعليمية وترفيهية مميزة للصغار.
تردد قناة كراميش الجديد
إليك تردد قناة كراميش الجديدة لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية:
نايل سات:
- تردد القناة: 11603
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- جودة القناة: HD
عرب سات:
- تردد القناة: 11390
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: HD
كيفية ضبط القناة على التلفزيون
لضبط تردد قناة كراميش الجديدة على جهاز الريسيفر عبر قمر نايل سات أو عرب سات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالدخول إلى قائمة الإعدادات (menu).
- اختر خيار التثبيت (Installation).
- ادخل على الخيار التثبيت اليدوي (Manual installation).
- اختر القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات.
- قم بكتابة تردد قناة كراميش الجديد، واختر الاستقطاب، وحدد معامل تصحيح الخطأ، وقم بتحديد معدل الترميز.
- بعد ذلك، اضغط على زر OK لبدء عملية البحث عن القنوات التي تحمل نفس التردد.
- عند اكتمال عملية البحث، اضغط على زر Save لحفظ القنوات الجديدة.
مميزات قناة كراميش
تتميز قناة كراميش TV بعدة مميزات تجعلها واحدة من القنوات الفضائية البارزة للأطفال:
- بفضل أغانيها اللطيفة، تسهم كراميش TV في تعليم الأطفال النطق الصحيح للأرقام والحروف والكلمات بطريقة مبسطة وممتعة.
- تساهم البرامج في تعزيز مهارات اللغة والتواصل لدى الأطفال.
- تمتاز القناة بمحتواها الفريد الذي يجذب الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية.
- تعتمد القناة على وسائل تواصل بصرية وسمعية لتبسيط الوصول إلى المحتوى.