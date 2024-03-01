“لولو يا لولو” .. خلي طفلك يتفرج على تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي

تعتبر قناة كراميش الجديدة على النايل سات واحدة من القنوات التلفزيونية المميزة المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقوم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التربوية، حيث تعمل جاهدة على توفير تجربة تعليمية وترفيهية مميزة للصغار.

تردد قناة كراميش الجديد

إليك تردد قناة كراميش الجديدة لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية:

نايل سات:

تردد القناة: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: HD

عرب سات:

تردد القناة: 11390

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

كيفية ضبط القناة على التلفزيون

لضبط تردد قناة كراميش الجديدة على جهاز الريسيفر عبر قمر نايل سات أو عرب سات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى قائمة الإعدادات (menu).

اختر خيار التثبيت (Installation).

ادخل على الخيار التثبيت اليدوي (Manual installation).

اختر القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات.

قم بكتابة تردد قناة كراميش الجديد، واختر الاستقطاب، وحدد معامل تصحيح الخطأ، وقم بتحديد معدل الترميز.

بعد ذلك، اضغط على زر OK لبدء عملية البحث عن القنوات التي تحمل نفس التردد.

عند اكتمال عملية البحث، اضغط على زر Save لحفظ القنوات الجديدة.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش TV بعدة مميزات تجعلها واحدة من القنوات الفضائية البارزة للأطفال: