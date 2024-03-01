 “قناة الفجر الجزائرية” تحتضن العرض الأول للمسلسل التركي الشهير ‘كم من السفن احترقت’

في خطوة تؤكد على ريادتها في تقديم المحتوى الترفيهي المميز، أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن إطلاق العرض الأول والحصري للمسلسل التركي المثير “كم من السفن احترقت”، مباشرة بعد عرضه في تركيا، يأتي هذا الإعلان تأكيداً على التزام القناة بتقديم تجربة فريدة للجمهور العربي، مع توفير ترجمة خاصة تلبي تطلعات المشاهدين، تعرض الحلقات الجديدة من المسلسل كل يوم اثنين في تركيا، وقد نالت الحلقة الأولى استحساناً واسعاً، مما يبشر بمتابعة قوية للحلقات القادمة.

الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل التركي ‘كم من السفن احترقت’

تزامناً مع الإقبال المتزايد على المسلسلات التركية في العالم العربي، كشفت قناة الفجر الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مواعيد عرض المسلسل التركي المنتظر “كم من السفن احترقت”، ستوفر القناة لمشاهديها فرصة متابعة الحلقات يوم السبت من كل أسبوع، بدءاً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش، مع توقيتات مختلفة تلائم المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي.

الدولة التوقيت جرينتش 7:00 مساءاً المغرب، الجزائر، تونس 8:00 مساء مصر، ليبيا، السودان 9:00 مساءاً السعودية، العراق، الكويت، الأردن، قطر، البحرين 10:00 مساءاً الإمارات، سلطنة عمان 11:00 مساءاً

مواعيد إعادة عرض المسلسل التركي “كم من السفن احترقت”

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن مواعيد إعادة عرض المسلسل التركي الرائع “كم من السفن احترقت”، الذي يتتبع قصة ياسمين، الأم الشجاعة ذات الأسرار العميقة، ولقائها المصيري بفيدان في مركز للتسوق، حيث تتكشف مع كل حلقة قصص مؤثرة وملهمة تلامس القلب، للذين فاتتهم مشاهدة العرض الأول أو يرغبون في إعادة متابعة الحلقات، توفر القناة فرصة ذهبية للتمتع بالمسلسل خلال يوم الأحد من كل أسبوع.