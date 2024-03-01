“أوعا تفوتك المواعيد الجديدة” موعد عرض حلقات مسلسل السلطان محمد الفاتح

نحن الآن مع مسلسل أحد أهم المسلسلات التاريخية التركية الذي يتابعه شريحة واسعة من الأفراد سواء في تركيا أو دول الوطن العربي، وهذا ليس جديد علي الدراما التركية التي تقوم دائمًا بتسليط الضوء على قصص وحكايات القادة التاريخيين الذين قد مروا على الدولة في القرون الماضية.

الموعد المقرر لعرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

هناك تزايد ملحوظ من قبل متابعي مسلسل السلطان محمد الفاتح لمعرفة مواعيد عرضه، حيث أنه قد تم عرض أولى حلَقات المسلسل يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 27 فبراير 2024، وسيتم عرض حلقة كل أسبوع في الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية وتركيا، و الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر.

الفكرة التي يدور حولها مسلسل السلطان محمد الفاتح

تدور قصة هذا المسلسل وأحداثه حياة محمد الفاتح منذ طفولته وحتى شبابه وعن رحلته وما قدمه للدولة العثمانية وأيضًا تحكي عن وفاة الأمير علاء الدين بشكل مفاجئ وغير متوقع، والذي تولى الحكم بعده نجله الأمير “محمد” وكان رأي الدول الأوروبية في السلطان محمد الفاتح أنه شاب طائش ولكن السلطان “محمد” فاجئ الجميع في أولى معاركه ضد أوروبا مع اعتلائه العرش الملكي، هذا بجانب إنجازاته البارزة في أنه يريد توسيع الدولة.

القنوات التي تقوم بعرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

القنوات التي تعرض مسلسل السلطان محمد الفاتح هما قنوات TRT1 TV التركية، الفجر الجزائرية.

أبطال مسلسل محمد الفاتح

الممثل “سيركان أوغلو” يقوم بدور السلطان محمد، بينما أدى الممثل “سليم بيرقدار” شخصية كاندرالي، في حين جسد شخصية كاتب العدل “فكرت كوشكان”، وقامت الممثلة “توبا” بدور السيدة مارا، وقام “سنان البيرق” بلعب دور زغانوس باشا، وقام بتجسيد مالكوكوغلو بالي بك الممثل كنان كوبان.