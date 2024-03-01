“تعديلات جديدة” مواعيد المترو واتوبيسات النقل العام في شهر رمضان المبارك

استعدادًا لشهر رمضان المبارك قامت وزارة النقل المصرية بتحديد مواعيد المترو واتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان المبارك لتصبح مناسبة مع المناسبات والأعياد القومية وشهر رمضان، وتقديم خدمات نقل المواطنين بأفضل شكل ممكن مع توافر عنصري الراحة والدقة والأمان.

مواعيد المترو لشهر رمضان المبارك

قامت وزارة النقل المصرية بتحديد مواعيد مترو الأنفاق الخاصة بشهر رمضان المبارك وهي :

ميعاد أول قطار من جميع المحطات الساعة الخامسة والربع صباحًا.

ميعاد آخر قطار (الخط الأول) من المرج وحلوان الجديدة الساعة الثانية عشرة والربع صباحًا.

ميعاد آخر قطار (الخط الأول) مع (الخط الثاني) في محطة أنور السادات الساعة الواحدة صباحًا.

ميعاد آخر قطار(الخط الثاني) من شبرا الخيمة والمنيب الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا.

ميعاد آخر قطار (الخط الثالث) من عدلي منصور الساعة الثانية عشرة وسبع دقائق.

ميعاد آخر قطار (الخط الثالث) من محطة روض الفرج الساعة الثانية عشرة وثمان وثلاثين دقيقة.

ميعاد آخر قطار(الخط الأول) مع (الخط الثالث) من محطة جمال عبد الناصر الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا.

ميعاد آخر قطار(الخط الثاني) مع (الخط الثالث) من محطة العتبة الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا.

أرقام استقبال الشكاوى لمترو الأنفاق

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة النقل المصرية أنه ومنذ تولى الوزير منصبه أحدث طفرة مميزة من نوعها فى خدمات النقل المقدمة إلى المواطنين بواسطة الخطوات الآتية:

وجود مكاتب متخصصة في استقبال الشكاوى والاقتراحات الخاصة بمترو الأنفاق وغيره من الجهات، وهذه المكاتب موجودة بعدد من المحطات.

متاح خدمة التواصل على الخط الساخن عن طريق رقم 16048 إمكانية التواصل عبر الواتساب على رقم 01221116048.

يمكن التواصل أيضا عن طريق صفحة الفيسبوك (الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق).