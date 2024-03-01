ألف مليون مبرووك على  النتيجة.. لينك نتائج الثالث المتوسط 2024 دور أول في العراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في محافظات العراق، خاصة بعد أن طال انتظارها من قبل العديد من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية، وتبذل وزارة التربية العراقية قصارى جهدها في الوقت الحالي من الإنتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل أوراق الإمتحانات، والعمل على إعلانها في أقرب وقت.

تصحيح أوراق امتحانات الثالث المتوسط 2024 دور أول

تمر نتائج الطلاب في العراق بعدة مراحل مختلفة، منها مرحلة تصحيح أوراق الإمتحانات التي تشمل جميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، ومن ثم يتم العمل على رصد الدرجات الخاصة بكل طالب، لتبدأ المرحلة الجديدة وهي المراجعة مرة أخرى على الدرجات، وتأتي مرحلة اعتماد النتائج من قبل وزير التربية العراقي، وفي النهاية يتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو إمكانية الإطلاع على النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول، وفقًا لما يلي:-