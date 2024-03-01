مغامرات مضحة كل يوم..تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 لمشاهدة جميع المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي يفضلها الأطفال

يقضي الأطفال برفقة محتوى قناة توم وجيري أسعد وأجمل الأوقات، وذلك لأن هذه القناة تعرض برامج ممتعة ومسلسلات كوميدية مميزة ، بالإضافة إلى أفلام الرسوم المتحركة المشهورة التي يبحث عنها الجميع، كما أن محتوى قناة توم وجيري يتم تدقيقه ومراجعته بشكل جيد للتأكد من أنه آمن تمامًا ومناسب للأطفال الصغار، وتقوم إدارة القناة بتحديث بيانات ترددها من أجل أن تتمكن من تقديم برامجها ومسلسلاتها بجودة عالية للصوت والصورة، لذلك يبحث أهالي الأطفال عن تردد قناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وفي السطور القادمة نقدم لكم المزيد من التفاصيل حول تردد هذه القناة.

حدث اليوم تردد قناة توم وجيري 2024

الآن تشهد محركات جوجل العديد من عمليات البحث من أجل معرفة بيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري بالإضافة إلى طريقة تثبيتها، لذلك سنذكر لكم كيفية تنزيل القناة على جهاز التلفاز بالإضافة إلى بيانات التردد الجديد وهي كالآتي في مقال اليوم.

ضبط اليوم تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

استقبل الآن تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

تعرف على طريقة تنزيل قناة توم وجيري 2024

يستطيع الأطفال الاستمتاع بمشاهدة أجمل المسلسلات والبرامج التي تقدمها قناة توم وجيري، وذلك من خلال تثبيت هذه القناة على جهاز الاستقبال، عن طريق القيام بما يلي: