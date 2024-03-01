ليش يا لولو ضربتي النونو” تردد قناة وناسة أطفال كيدز 2024 استقبل واستمتع

تعتبر قناة وناسه للأطفال واحدة من اكثر القنوات التي يفضل مشاهدتها العديد من الصغار حول الوطن العربي اجمع، يتفق علي عرض محتوياها جميع الصغار وأولياء الأمور، لذا يثق بها جميع الأمهات وذلك لأنها تعد من القنوات الفريدة من نوعها في عرض محتوياها الخالي تماما من أي أعمال عنف ومشاهد إثاره مثل ما نري في قنوات عديدة تبث أيضا برامج الأطفال،تبث العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة والأناشيد والأغاني التي تعجب الأطفال، يبحث دائما أولياء الأمور عن الترددات الجديدة وأيضا كيفية تحميلها عبر شاشات التلفاز سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضع في السطور التالية ابقوا معانا.

خطوات بسيطه لتحميل قناة وناسه عبر شاشات التلفاز

في البداية: يرجي النقر علي أيقونة قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول.

ثم قم بالنقر علي خانة التثبيت اليدوي.

يرجي الضغط علي زر البحث.

سوف يتطلب منك إدخال جميع البيانات المتعلقة بتردد القناه بشكل صحيح.

أخيرا: يجب الضغط علي زر البحث،سيتم علي الفور تحميل قناه وناسه بترددها الجديد، ثم اضغط علي خانة الحفظ.

تردد قناة وناسه عبرالنايل سات 2024

معامل الاستقطاب بقناه وناسه: عمودي.

التردد الخاص بها: 11470.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بها: 5/6.

معدل الترميز قناه وناسه: 27500.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: النايل سات.

قناة وناسه علي العرب سات 2024