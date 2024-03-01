الحديد والأسمنت من أكثر السلع المطلوبة والمهمة لدي المواطنين لأنهم عامل أساسي في تشييد المنازل، وبناء المصانع وكل المؤسسات العامة والخاصة، فكل المواطنين يتابعون أسعار الحديد والأسمنت يومياً، وتم إعلان تراجع سعر الأسمنت والحديد في الأسواق، وإليكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 مارس بالمصانع والأسواق.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 1 مارس بالمصانع والأسواق

سجلت أسعار الحديد تغيراً جديداً فى السوق المصرية حيث تراجعت أسعار الحديد فى الشركات والمصانع ، فأصبحت أسعار الحديد كالتالي:

طن الحديد الاستثماري 51500.49 جنيه.

حديد عز نحو 53295.9 جنيها.

حديد السويس يسجل 53000 جنيه.

حديد المراكبي بقيمة 54000 جنيه.

حديد مصر ستيل يسجل 52000 جنيه.

حديد الجارحي يسجل 53000 جنيه.

حديد الجيوشي يسجل 52 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

فيما يلي قائمة أسعار الأسمنت في مصر ليوم الجمعة 1 مارس:

طن أسمنت الرمادي 2319.15 جنيها.

طن أسمنت النصر 1.910 جنيها.

طن أسمنت الممتاز 2.160 جنيه.

طن أسمنت العسكري 1.960 جنيه.

طن أسمنت المخصوص 1.940 جنيه.

قدمنا لكم اليوم أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك بتاريخ 1 من شهر مارس، وذلك كما جاء في آخر الأخبار المعلنة الرسمية.