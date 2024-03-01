هُنا ” epedu.gov.iq” نتائج الثالث المتوسط 2204 عموم محافظات العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، فضلاً عن أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، ويرغبون في الإستعلام عنها بأقرب وقت، خاصة بعد أن تأخرت عن العام الماضي، نظرًا لإطالة عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات التي شملت جميع المديريات.

لينك نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق

أطلقت وزارة التربية العراقية، رابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقعها الرسمي بالدخول “من هنا“، فضلاً عن إمكانية الحصول على نتائج الثالث عبر موقع نتائجنا الإلكتروني بالدخول “من هنا“، وعندها سيتمكن كل طالب وطالبة من الإستعلام عن النتيجة الخاصة بهم، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، التي طال انتظارها.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق

وبعد أن أوضحنا لكم روابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، يمكن الأن معرفة استخراج النتيجة، وفقًا لمجموعة من الخطوات تتمثل في الأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية “من هنا“.

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني “من هنا“.

وبعدها يتم اختيار المرحلة الدراسية والمحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم يتم كتابة البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة.

ليتم مباشرة الإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

يذكر أن هناك توقعات كبيرة تُشير إلى ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول سيتم في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن انتهت وزارة التربية من تصحيح جزء كبير من أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة، على أن يتمكن جميع الطلبة من الحصول على نتائج بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا.