“الموظفين هيطيرو في السما”.. مكافأة نهاية الخدمة الجديدة للموظفين.. هي دي الاخبار ولا بلاش.!!

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هو أحد القوانين التي تهدف إلى حماية العمال والموظفين وضمان حقوقهم في الحصول على تأمين صحي واجتماعي من خلال دفع مساهمات شهرية للنظام، يهدف هذا النظام إلى توفير دعم مالي للعمال وأسرهم في حالات الإصابة بالعجز أو الوفاة أو التقاعد، ويشمل أيضا بعض فئات المجتمع الأخرى مثل الأطفال والمعوقين، هذا وتحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الضوابط التي يجب اتباعها فيما يتعلق بتقديم المساعدة الاجتماعية وتحديد مبالغ المساهمات والمعاشات التي يحق للعمال الحصول عليها، كما ينص القانون على كيفية تحديد الحالات التي تستحق الحصول على معاشات خاصة مثل الإصابة بحوادث العمل أو الأمراض المهنية.

قيمة مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بعد خمس سنوات تبلغ 21 ألف جنيه. بينما تبلغ 51 ألف جنيه بعد عشر سنوات. وتزيد إلى 60 ألف جنيه بعد خمس عشر سنة. وتصل إلى 111 ألف جنيه بعد عشرين سنة. وبعد خمس وعشرين سنة تصل إلى 141 ألف جنيه. وتصل إلى ذروتها عند ثلاثين سنة بمبلغ 171 ألف جنيه.

مكافأة نهاية الخدمة

يتم حساب قيمة المكافأة المتعلقة بنهاية الخدمة لعام 2024 بناء على فترة خدمة الموظف في القطاع الذي ينتمي إليه، وذلك بناء على الزيادة المتوجبة التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بناء على الحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بمبلغ 6000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى البنود الأخرى المتفق عليها بما في ذلك العوامل الزمنية والاقتصادية ذات الصلة.

كيفية حساب راتب مكافأة نهاية الخدمة

يتطلع الكثير من الأشخاص المصريين لفهم عمليه احتساب مكافأة نهاية الخدمة، والتي تعتمد في حد ذاتها على حساب الراتب الأساسي فحسب دون الأخذ بعين الاعتبار البدلات المختلفة للموظف، يشترط للحصول على هذه المكافأة ان يتم عام كامل من العمل بصفة مستمرة ودائمة ولحساب قيمة المكافأة يمكنك اتباع الطريقة التالية: